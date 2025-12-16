Es tendencia:
Colo Colo

Jugó en la Roma, en el Udinese y ahora entra en el radar de Colo Colo

El delantero sería una de las opciones que se manejan en el cuadro popular para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

Por Jose Arias

Nicolás López juega en Nacional.
Nicolás López juega en Nacional.

Fernando Ortiz será el encargado de urdir el plan para sacar a Colo Colo adelante el próximo año. Así, por lo menos, parece señalar el avance de los días y la permanencia del Tano en la banca popular.

No solamente el bajo precio, en comparación con el mercado, atrae a la dirigencia de Blanco y Negro. Además, Fernando Ortiz ha conseguido poner orden en un camarín que, tras Jorge Almirón, era anarquía pura.

Ahora, viene época de humos, de rumores y de certezas. Colo Colo zarpa hacia el ciclo del mercado de verano (por este hemisferio, al menos) y ya empiezan a sonar algunos nombres para reforzar el elenco albo.

Uno con experiencia

¿Cómo jugará Fernando Ortiz la próxima temporada? Hasta el momento, Colo Colo conserva, al menos en delantera, la idea de tener un solo centrodelantero. Javier Correa es el que ocupa aquel puesto.

Sin embargo, habría chances de que alguien viniese a darle pelea al actual centrodelantero albo. Se trata de Nicolás López, puntero uruguayo de 32 años, que tiene tras de sí una enorme experiencia europea.

El delantero jugó la Copa Libertadores con Nacional | Getty Images

El delantero jugó la Copa Libertadores con Nacional

Así, por lo menos, señaló Alonso Novoa, de Sintonía Alba, que aseguró que el delantero charrúa está siendo sondeado por Colo Colo para ser parte de la próxima temporada. Actualmente, milita en Nacional de Montevideo.

¿En qué clubes ha estado Nicolás López?

Los grandes equipos en los que ha estado Nicolás López son: AS Roma, Udinese, Inter de Porto Alegre y Tigres UANL. Además, estuvo en el Granada y en el Hellas Verona, con pasos recientes por el León de México.

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

