El mercado de fichajes de la U de Chile apunta a tener arduas tareas. Una de ellas, probablemente la que más urge, es encontrar al nuevo director técnico que tome las riendas del plantel estelar de los azules en reemplazo del argentino Gustavo Álvarez.

Aunque ya rondan nombres como entrenador posible del Romántico Viajero, uno de ellos el de Francisco Meneghini, parece que es un tema que no tiene su decisión final. Mientras eso se define, la gerencia deportiva de Azul Azul ya puso en marcha la búsqueda de refuerzos.

Sabido es el interés que tiene el Bulla para fichar a Lucas Romero, un espigado centrocampista de 23 años que pertenece a Recoleta FC y ya tuvo su debut en la selección paraguaya. Pero también hay atracción por un delantero uruguayo que pertenece a Peñarol.

Y que hizo polémica en el balompié charrúa: Maximiliano Olivera, quien parecía tener todo avanzado para fichar en Nacional de Montevideo. Sí, el acérrimo rival del Manya. “Lo que debíamos hacer lo hicimos. Una vez que se filtró la negociación todo han sido complicaciones”, contó Flavio Perchman, vicepresidente del Bolso.

Maximiliano Silvera tiene chances de jugar en Universidad de Chile. (Guillermo Legaria/Getty Images).

Por eso mismo, el desembarco de Silvera en el Centro Deportivo Azul parece más que factible. Pero los azules no corren solos en esta lucha por el ariete de 28 años, que también es objeto de deseo en la máxima categoría del fútbol de Argentina.

Mercado de fichajes: Maximiliano Silvera, entre la U de Chile o jugar con un campeón mundial

Las movidas de mercado dan para todo y la U de Chile tiene chances de concretar el arribo de Maximiliano Silvera, una zona donde sí o sí deberá asegurar algunas incorporaciones. Sabido es que Rodrigo Contreras no continuará como alternativa en el plantel estelar del Bulla.

Tampoco parece factible que siga Nicolás Guerra y hay algunas opciones de estirar la permanencia de Lucas di Yorio, pero está decidido que no abonarán el dinero estipulado en la opción de compra de aquel contrato de préstamo que firmó el club chileno con Athletico Paranaense de Brasil.

“U de Chile o Rosario Central será el destino de Maxi Silvera. El delantero se irá al exterior, no jugará en Nacional”, informó la cuenta Pases Uruguay en X. El sinfín de repercusiones que significó que cruzada de vereda seguramente lo hicieron optar por un camino fuera del país.

Habrá que ver si le motiva más jugar la Copa Sudamericana con Universidad de Chile a Silvera. O si le tira más sumarse al cuadro Canalla, que tiene al campeón mundial Ángel di María como referente y máxima figura. Queda tiempo para mover algunas piezas en el tablero…