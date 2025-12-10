Ñublense comienza a preparar lo que será la campaña 2026, luego de fin del Campeonato Nacional, donde “La Longaniza Mecánica” quedó fuera de todas las copas internacionales, y pensando en la próxima temporada, se reveló que el equipo selló un inesperado regreso.

Según revela el medio PrimeraBChile, Hernán Muñoz regresará a Primera División para reforzar la portería de los Rojos. “El arquero de 37 años será refuerzo de Ñublense, marcando así su retorno a la máxima categoría, donde jugó por última vez en 2023″.

El jugador tuvo una positiva campaña en Curicó Unido, disputando 22 partidos con el conjunto donde en 7 la portería terminó con 0 goles, posicionándose como una de las figuras claves del equipo.

Hernán Muñoz regresará a Ñublense / Felipe Zanca/Photosport

El presente de Ñublense

Los Diablos Rojos cerraron el campeonato recibiendo una contundente goleada por parte de Cobresal por 5 tantos a 0, lo que significó el fin del ciclo de Ronald Fuentes como DT del equipo.

“Hasta seis partidos atrás pensé que seguía. Ya desde la fecha 25 sabía que no iba a seguir por los resultados. Eso termina mandando, no solo acá, en muchos clubes”, manifestó el DT.

Por otra parte, el equipo reveló que Patricio Rubio, una de sus principales figuras, no seguirá la próxima temporada. “Despedimos a un goleador que dejó su marca en Ñublense con momentos que quedarán en la memoria de todos los Diablos Rojos. Gracias por cada gol y por tu entrega sincera con esa camiseta”, escribieron en redes sociales.

El equipo terminó en la décima posición de la clasificación a copa Sudamericana, a 14 puntos de Cobresal, el último clasificado a la competición.

La carrera de Hernán Muñoz

El jugador de 37 años comenzó su carrera el 2011 en Municipal de Mejillones, para luego pasar por clubes como San Marcos de Arica, Deportes Linares, Santiago Morning, Provincial Ovalle, Deportes Copiapó, Curicó Unido y Ñublense.

