Cobresal se clasificó a la Copa Sudamericana, pero sufriendo: fue derrota por 5-0 contra Ñublense en Chillán. Los Mineros se salvaron sólo por que el propio Colo Colo no pudo ante Audax Italiano.

En el programa La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello estalló con el maletín el la mano (literal), y acusó que lo ocurrido con Ñublense y el jugador de Cobresal, Jorge Henríquez, está lejos de ser normal.

“Yo estaba muy receloso, no tanto de audax Italiano, sino de lo que ocurriera en Chillán entre Ñublense y Cobresal. Recordemos que hasta el partido de hoy (ayer), Ñublense en los últimos nueve duelos jugados había perdido ocho con cinco goles marcados. Y hoy anotó cinco”, dijo durísimo de entrada Guarello.

King Kong añade: “o sea, en un partido anotó todos los goles que no marcó en los otros nueve anteriores… Yo puedo entender… pero sabes qué pasa: hoy realmente nos vieron las bolas (golpea el maletín que tiene sobre la mesa). Una cosa es que un equipo juegue mal, que sienta la presión, que un jugador cometa un penal, todas esas cosas que son de la dinámica del fútbol. Pero otra cosa muy distinta es lo que vimos hoy en Chillán“.

Guarello complementó que “yo lo siento, señores de TNT… si no vamos a decir la verdad o vamos a señalar lo que está ocurriendo en la cancha, estamos matando el fútbol. Cuando un equipo como Cobresal se enfrenta a un equipo como Ñublense, puede ganar Ñublense, pero no existen cinco goles de diferencia“.

“Además, y esto no es porque los jugadores de Cobresal hayan jugado especialmente mal. La gente de Ñublense desde el minuto uno cómo corría (ahora toma el maletín y lo levanta). ¡Cómo corría y metía Ñublense! Pero hasta ahí dentro del margen tolerable del fútbol”, agregó.

Dura acusación de Guarello contra Ñublense, Cobresal y Jorge Henríquez.

De ahí en más el periodista fue ácido y punzante: “lo que no es tolerable… todos los lugares comunes de mierda para justificar este tipo de cosas: a los 30′ del primer tiempo, empatando cero a cero, clasificando a Copa Sudamericana, tú vez que un jugador como Jorge Henríquez pega una patada de shaolin en el área desde un lateral, eso no es justificable, no es normal, ni producto de la dinámica del juego”.

“Cuando un jugador como Henríquez le pone un a pata en el hocico a Graciani, no es la dinámica del juego. Los que vieron el partido o que después vean el compacto, vean la cara de Gustavo Huerta en los últimos minutos… No es que era un entrenador que dijera: vamos muchos, todavía estamos clasificando. Huerta se dio cuenta que, si tiene un quintacolumnista dentro del camarín no hay nada que hacer. Zafó porque Colo Colo es el emporio de la ineficacia, es un desastre. Pero lo que ocurrió amerita hasta una investigación del Ministerio Público“, acusa el comentarista.

Expone que “no veo por dónde un jugador pueda cometer el penal que hace Henríquez con el marcador el cero y en un lateral. No hay cómo justificarlo, lo siento señores de los códigos y el mundo camarín. Qué motivó a Henríquez a hacer esa tontería y locura, perjudicar de esa manera a su equipo, regalar un penal y hacerse expulsar, o sea: decretar la derrota de Cobresal y servirle en bandeja la clasificación a Colo Colo… no tengo idea. Pero la situación es toda anómala“.

“Ese nivel de descaro… va y mete la patada en el hocico para que cobren penal y lo echen. Por algo Huerta había sacado de la titularidad a Henríquez en algunos partidos. Y ahora por emergencia tuvo que ponerlo. Me llegó a irritar”, sentenció Guarello.