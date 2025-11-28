Este viernes arranca la jornada 29 en Liga de Primera, donde pueden definirse dos aspectos importantes, como quién se queda con el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026 y los dos equipos que caigan finalmente a Primera B.

Ad portas de esta definición, vuelve a aparecer en escena el famoso “hombre del maletín” con incentivos para que se den ciertos resultados para favorecer o no a ciertos equipos. Un personaje sobre el que Juan Cristóbal Guarello alertó su presencia.

Fue en la última edición de su programa “La Hora de King Kong” que el comentarista afirmó que en la penúltima fecha del Torneo Nacional habrá dos partidos en los que se debe prestar atención, pues adelanta que pueden ocurrir “cosas”.

ver también Juan Cristóbal Guarello sentencia el futuro de Esteban Pavez en Colo Colo: “Ya no vuelve…”

Guarello revela dónde estará el “hombre del maletín”

Al revisar la programación de esta fecha que se viene, lo primero que indica el analista es que en el duelo entre Unión La Calera y Deportes Limache, del domingo 30 de noviembre, habría incentivos desde Deportes Iquique hacia los “cementeros”.

“A Calera están llegando 22 lavadoras, 22 plasmas, 22 Iphone… aquí llegaron productos de la Zofri. Caleta está ‘zombieficado’, pero un cariñito…”, indicó Guarello, para luego adelantar el otro encuentro que contará con la presencia del “hombre del maletín”: el de Huachipato con Universidad Católica.

“Ahí va a llegar… y en el maletín vienen tres jugadores. Ahí está, para que quede claro. Un volante, un lateral y un tercer arquero. No, paren el hueveo. Para qué estamos con cosas. El dueño de los clubes mandó a correr ahí. Terrible”, finalizó King Kong.

Publicidad

Publicidad

La programación del fin de semana

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Cobresal vs. Colo Colo / 18:30 horas / Estadio El Cobre de El Salvador

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Huachipato vs. Universidad Católica / 12:00 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

Deportes La Serena vs. Palestino / 18:00 horas / Estadio La Portada

Publicidad

Publicidad

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Unión La Calera vs. Deportes Limache / 18:00 horas / Estadio Nicolás Chahuán

Everton vs. Deportes Iquique / 18:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

Unión Española vs. O’Higgins / 18:00 horas / Estadio Santa Laura

LUNES 1 DE DICIEMBRE

Audax Italiano vs. Ñublense / 20:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

MARTES 2 DE DICIEMBRE

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido / 20:00 horas / Estadio Nacional

Publicidad