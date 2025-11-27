Durante el presente 2025, su nombre se le vinculó como opción para ser entrenador en dos de los tres equipos grandes del fútbol chileno, como fueron Colo Colo y Universidad Católica, luego de las respectivas salidas de Jorge Almirón y Tiago Nunes.

No era para menos, las campañas que realizó en otros equipos del balompié nacional, como Everton, Universidad de Concepción o Palestino le valieron para estar en las listas de candidatos, aunque finalmente albos y cruzados tomaron otras alternativas.

Pues bien, este nombre volverá a tener una oportunidad para dirigir en un grande del fútbol sudamericano que supo ser campeón de Copa Libertadores, luego de su última etapa en Liga Deportiva Universitaria de Quito, tras una serie de malos resultados.

La referencia es para Pablo “Vitamina” Sánchez, a quien se le anunció como nuevo entrenador en Olimpia de Paraguay, quien viene de una campaña para el olvido en este 2025, donde sólo pudo meterse en la próxima Copa Sudamericana.

Tras sonar en Colo Colo: “Vitamina” Sánchez dirigirá a Olimpia

“Estoy feliz y muy contento. Es un desafío enorme, una responsabilidad muy grande. Ojalá que esté a la altura, porque vengo con mucha ilusión”, afirmó el ex futbolista argentino que tomará el lugar de un histórico en esta institución como Ever Hugo Almeida.

Sobre si le costó tomar la decisión de firmar con Olimpia, Sánchez reconoció que “¿cómo voy a dudar en agarrar Olimpia? Ni loco. Es un paso enorme en mi carrera, ojalá que esté a la altura de las necesidades de la institución, de la gente y de la historia de este club”.

Cabe señalar que será el 12° equipo que dirija “Vitamina” en su carrera como entrenador, donde suma pasos por Banfield, Rosario Central, Oriente Petrolero, Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton, Deportes Iquique, Oriente Petrolero, Audax Italiano, Palestino y Liga de Quito.

¿Cómo fue su paso por el fútbol chileno?

Pablo Sánchez asumió la conducción técnica en seis equipos de nuestro balompié, donde su mayor logro deportivo fue con el “Campanil”, equipo con el que fue campeón de Primera B y ascendió en 2013.

