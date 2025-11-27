Pablo Milad tiene perfectamente claro que los juveniles en Chile tienen muchas carencias. Pero también cree saber cuál es el principal problema que encuentran los futbolistas de las divisiones inferiores nacionales en su proceso de desarrollo. Y que los termina por limitar demasiado cuando llegan al profesionalismo.

El presidente de la ANFP tomó la palabra en el 4to Congreso Internacional de Fútbol realizado por la Federación de Fútbol de Chile, de aquí en más FFCh. Tocó varios temas, entre ellos, el balompié joven de nuestro país. “Qué pasaba con los gimnasios. ¿Tienen acceso al gimnasio el fútbol formativo?”, fue la consulta introductoria de Milad.

“En algunas instituciones no. ¿Saben lo que hacen? Sacan los discos, las barras, las mancuernas. Las ponen afuera y hacen un circuito. ¿Dónde está la musculación? ¿Dónde está el trabajo de fuerza? En eso estamos al debe en el fútbol formativo”, describió el dirigente curicano, quien dejó su cargo como intendente de la región del Maule en plena pandemia para asumir la testera de la ANFP.

Santiago, 14 febrero 2024. El presidente de la ANFP Pablo Milad habla con la prensa luego del consejo de presidentes de clubes. Marcelo Hernandez/Photosport

Su visión al respecto es lapidaria. “No se trabaja fuerza. Se trabaja en circuito de resistencia a la fuerza, que es diferente. Todos los profes me van a entender. El trabajo de fuerza es individual y en eso se requiere una persona con experiencia y con un trabajo individual, con máximos, con un programa de entrenamiento”, explicó Milad, quien tuvo su época de deportista.

Fue destacado en el lanzamiento de la bala, donde llegó a ser campeón sudamericano. También jugó básquetbol en Liceo de Curicó. “Por el tiempo que requiere, eso debería darse fuera de los entrenamientos por la necesidad de modificar los discos y todo eso. Pero sí se creó la necesidad”, expuso Milad.

Pablo Milad sabe perfectamente de qué habla cuando se refiere al progreso físico de los juveniles del deporte en Chile, pues se desempeñó con éxito en varias disciplinas del atletismo. Por ende, y a raíz de esa experiencia, sabe que la situación no es positiva. Y que varios llegan a la élite con físico de alfeñique.

“Comparamos con selecciones de Sudamérica y Europa y en mediciones biométricas estamos en desventaja en la parte muscular”, aseguró el presidente de la ANFP en el citado congreso, transmitido íntegramente a través del canal de YouTube de Campeonato Chileno.

Y tuvo más. “Un chico debe tener sobre 50 por ciento de masa magra o muscular para tener un buen soporte físico para altas cargas de entrenamiento. En eso los clubes estamos al debe”, sentenció Milad como para dejar clarísimo que en ese ítem, Chile corre muy desde atrás.