U. Católica piensa en el futuro y sigue blindando a sus jóvenes talentos. Durante este año, varios juveniles han firmado sus primeros contratos profesionales con la institución y algunos incluso han aparecido en el primer equipo en distintas oportunidades.

Hace unos días, la cuenta oficial de la UC anunció otros tres nuevos vínculos. “Un gran paso para nuestros muchachos. Vicente Cárcamo, Nicolás Letelier y Jeffrey Sekgota de nuestra Cantera Cruzada firmaron su primer contrato profesional”, dijeron.

Cárcamo ya suma tres apariciones en la Liga de Primera, mientras que Letelier ha sido llamado en dos ocasiones. Sekgota, en tanto, aún no tenido la oportunidad de debutar en Primera División, pero comienza a llamar la atención.

Y es que, días después del anuncio de Cruzados, apareció un mensaje especial para Jeffrey Sekgota. Vibra Fútbol, la agencia de representación de Fernando Felicevich, felicitó al defensor chileno-sudafricano, revelando que ellos son los agentes del joven futbolista.

Tweet placeholder

Quién es Jeffrey Sekgota, juvenil chileno-sudafricano de U. Católica

Jeffrey Sekgota, quien firmó contrato profesional con U. Católica, tiene 19 años. Nació en 2006 en Chile, pero tiene doble nacionalidad: su madre es chilena y su padre sudafricano, y puede representar a ambas selecciones, aunque aún no es considerado en las series juveniles de la Roja.

Publicidad

Publicidad

El defensor juega en la serie de Proyección de la UC. Este año, ha formado parte de los entrenamientos con el plantel profesional y fue citado contra Deportes Limache en septiembre pasado, pero se mantuvo en la banca.