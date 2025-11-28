Hace algunos días, el Sindicato de Futbolista Profesionales (SIFUP) reveló a los futbolistas que serán honrados en la octava ceremonia del Fondo de Retiro, donde el nombre de David Llanos estuvo presente, confirmando así su retiro.

Tras días del anuncio, el exjugador de Universidad Católica, equipo con consiguiendo 3 títulos de Primera División y una Supercopa de Chile, utilizó sus redes para anunciar que colgaba los botines tras una larga carrera.

David Llanos se despide del fútbol

En la publicación, el jugador que pasó por clubes como Huachipato, Deportes Concepción, Palestino y Rangers, señaló: “Hoy cierro uno de los capítulos más importantes de mi vida. Antes de todo, quiero agradecer a Dios por guiarme, darme fuerza y permitirme cumplir el sueño de dedicarme tantos años al fútbol profesional”.

Llanos agradeció a su familia. “Que estuvo conmigo desde el primer día: en los triunfos, en las caídas, en los viajes, lesiones y sacrificios. Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba, por empujarme a seguir y por acompañarme en cada sueño que perseguí”.

Asimismo, se refirió a todos quienes fueron parte de su carrera. “A todas las personas que me apoyaron durante estos años, entrenadores, compañeros, kinesiólogos, utileros, dirigentes, hinchas y amigos, gracias por cada palabra, cada oportunidad y cada enseñanza. De cada uno me llevo algo que me hizo crecer, no solo como jugador, sino como persona.

“El fútbol me regaló momentos que nunca olvidaré; me enseñó disciplina, humildad y amor por lo que uno hace. Hoy cierro esta etapa, pero el amor por este deporte sigue intacto y sé que de alguna forma seguiré ligado a él”, finalizó señalando.