Esteban Paredes es uno de los jugadores chilenos más importantes de los últimos años en el fútbol nacional. Además de ser un nombre fijo en sus años en Colo Colo, es actualmente el máximo goleador de la Primera División. Y aunque hoy se luce dando sus mejores pasos en el programa Fiebre de Baile de CHV, su retiro de las canchas ha estado marcado por múltiples regresos inesperados.

Así es, porque el histórico capitán, tras salir del Cacique, volvió a las canchas en dos oportunidades luego de anunciar su retiro en Coquimbo Unido en 2022. La primera fue en 2023 con San Antonio Unido, donde disputó algunos minutos en cancha.

Tras un nuevo retiro, Esteban Efraín regresó nuevamente en 2024, esta vez como jugador de Santiago Morning, equipo en el que también se desempeña como gerente deportivo. Sin embargo, su salida del “Chago” ahora sí parece definitiva, ya que en los últimos días el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) anunció que Paredes, junto a otros 26 jugadores chilenos y extranjeros, solicitó el Fondo de Retiro.

Paredes lidera a los futbolistas que pidieron Fondo de Retiro del SIFUP

De acuerdo con la información publicada por el Sindicato de Futbolistas en su cuenta de Instagram, 27 jugadores profesionales han solicitado hasta el momento el Fondo de Retiro, un recurso económico que se paga solamente una vez y que fue creado “para acompañar a los futbolistas al cierre de su carrera profesional, reconociendo su trayectoria y su aporte al fútbol chileno”.

Entre las figuras destacadas que han solicitado este beneficio en ediciones anteriores aparecen nombres como David Pizarro, Jaime Valdés, Mauricio Pinilla, Matías Fernández y Johnny Herrera, entre otros.

Los montos del Fondo de Retiro fluctúan entre 8 y 20 millones de pesos, dependiendo de la trayectoria y el desempeño de cada jugador. Este 28 de noviembre se celebrará la octava versión de la Ceremonia del Fondo de Retiro, en la que los 27 beneficiados de este año se sumarán a los más de 173 futbolistas reconocidos en las entregas anteriores.

Los 27 jugadores anunciados por el SIFUP