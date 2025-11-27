ver también La nueva defensa de Maite Orsini tras grave acusación a Jorge Valdivia: “Información falsa”

Jorge Valdivia tiene un nuevo desafío, a espera de conocer la sentencia en medio de las investigaciones de su bullado caso judicial.

El ex futbolista fue denunciado por delitos sexuales graves, y desde entonces ha deambulado entre la aplicación y levantamiento de medidas cautelares.

Hace una semanas Valdivia volvió a acudir al Centro Judicial, acusado de romper la orden de alejamiento contra una de las denunciantes. Sin embargo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Oriente.

El tribunal mantuvo como medidas cautelares el arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a las denunciantes. Las investigaciones continúan desde entonces con un plazo de 70 días más para las investigaciones.

Mientras, el campeón de América con la generación dorada de la selección chilena se mentaliza en correr una nueva maratón.

Jorge Valdivia: maratón progresiva

La segunda quincena de mayo el ex futbolista corrió los 10K en un tiempo de 50 minutos y 3 segundos. A principios de octubre subió la exigencia y terminó la categoría de 21K. Ahora irá por los 42K.

Valdivia va por los 42K.

“Un par de zapatillas (algunas caras) short, polera y a la calle. Nada más simple que una maratón, o 21k o 10k”, publicó Valdivia en Instagram.

Sentenció “qué deporte más mental y de una autoayuda inimaginable. Mis respetos para aquellos que tienen al runner como pasión. 42k ahora”.

En la foto, el ex mediocampista de La Roja y Colo Colo, entre otros, se ve sobre una pista de atletismo, en lo que parece la jornada de entrenamientos para lo que será su nuevo desafío deportivo.

