Este sábado 22 de noviembre se vivirá una jornada especial en el Bicentenario de La Florida, donde se disputará un duelo conmemorativo por los 25 años del bronce de la selección chilena en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Uno de los presentes será Jorge Valdivia.

El Mago formará parte de la selección de campeones de América que enfrentará a los medallistas. Acompañado por varios de sus excompañeros de la Generación Dorada, el Mago saltará a la cancha para enfrentar al combinado con grandes figuras como Iván Zamorano y Nelson Tapia.

Pero la gran pregunta que se hacen todos es cómo podrá formar parte de este evento que comienza a las 20:00 horas, considerando que el ex Colo Colo y Palmeiras cumple arresto domiciliario nocturno por dos acusaciones de violación que pesan en su contra.

Rafael Olarra, organizador y quien también disputará minutos, explicó todo hace un tiempo en LUN. “Por supuesto que está todo conversado en relación con las condiciones en que Jorge Valdivia pueda participar“, mencionó.

Jorge Valdivia se reencuentra con la Roja esta noche | Photosport

ver también Rojo Histórico: Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de La Roja conmemorativo a Sidney 2000

Cómo Jorge Valdivia puede jugar el partido Rojo Histórico

La manera en que Jorge Valdivia dirá presente en el partido de Rojo Histórico será la siguiente: jugará solo 45 minutos para después retirarse a su hogar, donde debe cumplir con su privación de libertad desde las 22:00 horas a las 06:00 del siguiente día.

Publicidad

Publicidad

El duelo que contará con participación del Mago Valdivia y otros exjugadores como Esteban Paredes, Jaime Valdés, Sebastián González, Waldo Ponce, Mauricio Pinilla y más, se disputará a las 20:00 horas y será transmitido por Chilevisión por TV y YouTube.