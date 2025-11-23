Colo Colo regresa al ruedo hoy domingo tras el corto receso por la fecha FIFA y las elecciones. El Cacique recibirá a Unión La Calera en el Estadio Monumental, en un partido clave en sus aspiraciones por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

De cara a este partido en la lista de citados elaborada por Fernando Ortiz nuevamente destacó la notable ausencia de Esteban Pavez, quien por tercer partido consecutivo ni siquiera se sentará entre los suplentes.

El presente del volante en el Monumental es complejo, ya que con el argentino en la banca apenas suma 63 minutos de acción. Esto, sumado a algunas desafortunadas declaraciones, hace pensar que su salida del club en diciembre es casi inminente.

Ortiz le da el tiro de gracia a Pavez en Colo Colo

Alguien que reportó información clave para entender el complejo momento de Pavez en el Cacique fue la periodista Pamela Juanita, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró que Ortiz le dijo al jugador que ni siquiera estaba para citarlo a la banca.

“Esteban, no estás para el equipo titular, ni siquiera estás para la banca”, detalló la periodista sobre un intercambio que tuvo el DT del Cacique con el formado en casa.

Esteban Pavez cumplirá hoy su tercer partido sin estar entre los citados por Fernando Ortiz. | Foto: Photosport.

Además, aseguró que la comunicadora que “para eso hay que tener carácter y Ortiz lo tiene. Es cortés, educado, te dice por qué no te cita y a través del diálogo. Es la fórmula del DT para llegar a eso”.

Los números de Esteban Pavez en este 2025

El ex capitán del Cacique ha jugado en esta temporada un total de 34 partidos, siendo 22 por la Liga de Primera, seis por Copa Libertadores, cinco en Copa Chile y uno en la Supercopa. No suma ni goles ni asistencias en 2.139 minutos de acción.

¿A qué hora juega Colo Colo vs La Calera?

Albos y cementeros se enfrentarán hoy domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

