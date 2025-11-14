La situación de Esteban Pavez en Colo Colo sigue dando de qué hablar. El volante pasó de ser capitán del Cacique y un fijo en el equipo a no estar en la consideración de Fernando Ortiz, quien lo sacó de la titularidad e incluso lo ha dejado fuera de algunos partidos.

El DT explicó en Radio ADN que la suplencia del mediocampista se debe a razones “técnicas-tácticas. Le dije a Esteban que hay un compañero al cual yo veo mejor“.

Claudio Bravo cree que hay algo más. En ESPN, el exjugador de Colo Colo y capitán de la Roja destacó que la situación que vive Esteban Pavez es muy inusual y que “algo más” debe haber pasado para que cambiara tan drásticamente su presente en el Cacique.

En primer lugar, Bravo criticó los dichos de Pavez. “No era el momento para salir a dar declaraciones. Está en un momento donde no la está pasando bien, donde pasó de ser el capitán de Colo Colo a no ir convocado”, comentó.

Claudio Bravo dice que hay “algo más” que pasó con Esteban Pavez en Colo Colo

“Lógicamente, tiene que haber algo que nosotros desconocemos, porque un jugador que tenga una valía en el plantel, que no es menor, que es ser capitán, creo que algo más hay para que no seas convocado“, declaró Claudio Bravo en ESPN.

“Pocas veces vi dentro de un vestuario un jugador que fuera capitán y quedara fuera de todo. Pocas veces lo vi. Sí a lo mejor te quedaste fuera por lesión u otros motivos, pero siempre estabas participando”, reflexionó también.