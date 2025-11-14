Es tendencia:
Claudio Bravo quiere a Manuel Pellegrini en la Roja: “Le paso las llaves”

Claudio Bravo se manifestó fuerte y claro sobre la opción de Manuel Pellegrini en la Roja. Esto dijo el excapitán de Chile.

Por Javiera García L.

Esto dijo Claudio Bravo sobre la opción de Pellegrini en la Roja
Manuel Pellegrini es la opción que quieren los hinchas de la Roja para liderar el próximo proceso y devolver a Chile a un Mundial. La situación del actual DT del Real Betis, quien aún no renueva su vínculo con el elenco español, mantiene abierta la puerta para el Ingeniero en Juan Pinto Durán.

Por supuesto, el entrenador también es el candidato ideal de Claudio Bravo. Pellegrini llevó al exportero al Real Betis después de su estadía en Manchester City y compartieron dicha experiencia por cuatro años.

Por eso, Claudio Bravo fue muy claro en ESPN: “Si me tocara ser el presidente de la federación de Chile, le paso las llaves a Manuel Pellegrini, le construyo un complejo diseñado por él y que haga y deshaga con el fútbol chileno en las divisiones menores y adultas“.

Claudio Bravo enciende todo por la situación de Esteban Pavez en Colo Colo: "Hay algo más"

Claudio Bravo también quiere a Manuel Pellegrini en la Roja

Además, Claudio Bravo destacó que “Manuel Pellegrini siempre ha estado muy pendiente del fútbol chileno, de la selección. Siempre que me tocaba venir acá, eran conversaciones relacionadas con temas futbolísticos y lo que pasaba dentro de la selección, siempre ha estado interiorizado”.

Pero pese a sus deseos, dejó muchas dudas de que esto pueda pasar. “Pero venir acá… Lo que es Manuel en el Betis es muy difícil de conseguir, al tipo le van a poner una estatua”, reflexionó.

Igualmente, sus palabras fueron reproducidas de inmediato en España. El medio El Desmarque no demoró: “En Chile no piensan en otra cosa. Con Pellegrini jugueteando aún con su renovación con el Betis, los rumores alrededor de una posible marcha a su país siguen creciendo y el último en solicitar su contratación ha sido Claudio Bravo“.

