Los grandes eventos de boxeo de este 2025 concluyen este sábado con la increíble velada protagonizada por el japonés, Naoya Inoue (31-0), campeón absoluto del peso supergallo y uno de los mejores libra por libra del planeta, y el joven mexicano e invicto, David Picasso (32-0-1).

Alan ‘Rey David’ Picasso, pugilista de 25 años que buscará dar el gran golpe del año y sumar una importante victoria ante un Inoue que lo catapultaría a la élite de este deporte.

La gran velada se disputará este sábado en Arabia Saudita, escenario elegido para la última contienda de alto nivel del 2025. Inoue dejará nuevamente su país natal para medirse ante el mexicano en un combate que promete intensidad y espectáculo, y que será el plato fuerte de una cartelera de primer nivel desde el Medio Oriente. Todos los detalles de este evento, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora pelea Naoya Inoue vs. David Picasso?

La pelea central entre Naoya Inoue y David Picasso se celebrará este sábado 27 de diciembre de 2025 cerca de las 09:45 AM horas , mientras que el inicio del evento iniciará alrededor de las 06:00 de la madrugada del país desde el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte del evento The Ring V.

Horarios LATAM del evento

Horario inicio evento Horario Inoue vs. Picasso Países de LATAM 03:00 horas 06:45 horas* México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 04:00 horas 07:45 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 05:00 horas 08:45 horas* Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 06:00 horas 09:45 horas* Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. *Hora estimada.

¿Dónde ver Naoya Inoue vs. David Picasso por TV o STREAMING?

El evento animado por Naoya Inoue y David Picasso no contará con transmisión por TV en Chile ni tampoco en Latinoamérica y solamente se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma online, DAZN, en modalidad pago por evento (PPV).

El precio del evento es de $18.491 , el cual se puede compatibilizar con una suscripción de prueba de 7 días. Para este evento, la plataforma contará con la transmisión de toda la cartelera, además de análisis previo y repeticiones bajo demanda.

Cartelera oficial de Naoya Inoue vs. David Picasso

Naoya Inoue vs. David Alan Picasso – Por los títulos CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo.

Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández – Peso supergallo.

– Peso supergallo. Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji – Campeonato mundial IBF peso supermosca.

– Campeonato mundial IBF peso supermosca. Taiga Imanaga vs. Eridson García – Peso superpluma.

– Peso superpluma. Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana – Peso supergallo.

