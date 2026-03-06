El chileno Gerardo Mellado va por el gran golpe ante Ryan Rozicki: hora y cómo ver la pelea

Este sábado se celebrará un gran evento de boxeo que tendrá a un chileno como protagonista. Así es, porque Gerardo ‘Niño de Hierro’ Mellado (12-4), 33 años y campeón chileno de peso crucero, saltará al cuadrilátero para enfrentarse al peleador canadiense Ryan Rozicki (20-1-1), en una increíble velada llevada a cabo en tierras norteamericanas.

Canadá albergará esta increíble noche de combate, donde el nacional será parte del evento estelar ante un Rozicki que llega como el favorito de la contienda.

Rozicki, de 31 años, tuvo su última pelea el 7 de diciembre de 2024, cuando empató ante Yamil Peralta en su segunda oportunidad de conquistar el título, esta vez interino, de peso crucero del CMB.

Mellado, por su parte, no pelea desde abril de 2025, cuando no pudo derrotar al albanés Jürgen Uldedaj y terminó cayendo en Manchester por los puntos. Todos los detalles de este evento pugilístico, revísalos a continuación.

¿Cuándo pelea Gerardo Mellado vs. Ryan Rozicki en el evento de boxeo?

El evento de boxeo donde Gerardo Mellado se mide ante Ryan Rozicki se celebra este sábado 7 de marzo y comenzará a partir de las 20:00 horas de Chile en el Centre 200 de Sydney, Nueva Escocia, Canadá.

¿Dónde ver vía streaming en vivo la pelea entre Gerardo Mellado y Ryan Rozicki?

El evento de boxeo que tendrá en la estelar al chileno Mellado contra Ryan Rozicki no contará con transmisión por TV en Chile. Sin embargo, podrás seguir al boxeador nacional mediante streaming, a través de la plataforma BXNGTV.com, previo inicio de sesión y pago por evento de US$19.99 (aproximadamente $18.502 CLP).

Mellado y Rozicki animan el evento central de boxeo este sábado 7 de marzo. (Foto: BXNGTV)

Cartelera del evento de boxeo Rozicki vs. Mellado