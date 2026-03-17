Esteban Paredes señala dos equipos a los que jamás entrenaría: “Le hice muchos goles”

Esteban Paredes se prepara para debutar como entrenador en Santiago Morning. A los 45 años, vivirá su primera experiencia en la banca y espera que sea todo un éxito.

Señala en el programa Tipsters que no tiene un estilo tan marcado. “Lo mío es mezclar a diferentes técnicos y ver fútbol, eso te abre más la visión. Tuve varios técnicos buenos, de varios destaco algo, copio lo bueno”, señala.

Incluso nombra a un referente. “Pep Guardiola en los últimos 15 años ha sido de los mejores técnicos. Algunos tienen equipos caros y el técnico no anda”, lo ensalzó al español.

Cuenta además que debe corregir el carácter. “Me enojo rápido, debo tener parámetros más nivelados para no cometer errores como técnico. Soy intenso, igual que cuando jugaba. Me enojaba rápido, no me gustaba perder. Les digo que repitan 3 o 4 veces algo y siguen haciendo lo mismo, pero he estado más tranquilo”, señala.

Paredes está listo para iniciar su carrera como técnico

“No entrenaría a U de Chile, le hice muchos goles”

Paredes fue consultado sobre si tiene el deseo de ser entrenador de Colo Colo. “A quién no le gustaría llegar. Es un proceso largo, debo aprender como entrenador, estoy recién en este camino”, indica.

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“Quiero pasar por varias etapas, es una meta. Ganar algo, triunfar y si mañana me toca llegar a Primera, debo clasificar a Sudamericana, Libertadores. Eso te lo va dando el camino. Pero estaré dispuesto siempre”, agrega.

Se le consultó a qué equipo jamás entrenaría y respondió sin titubear “a quién crees tú”, en referencia a la U de Chile. “Es por un tema que está en la mesa, le hice muchos goles, soy identificado con Colo Colo. O sea, no se puede. Pesa la camiseta”, aclara.

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Incluso dice que “estando en México me llamaron de la U. Dije que no, ninguna posibilidad. Estaba en Atlante, el 2013, cuando jugaron Copa Libertadores. Yo cuando vuelvo a Colo Colo el 2014 dejé mucho dinero en México, no me vine por plata”.

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Lo que fue llamativo, es que Paredes tampoco se interesa en Universidad Católica. “¿Dirigir a la Católica? Tampoco. De los tres llamados grandes, al único que iría es Colo Colo. A todos los otros iría, pero es algo muy personal”, explica.

Finalmente habló de su look cuando entrene. “Me gusta vestirme más formal o semiformal. Ser como el Fantasma Figueroa, pantaloncito, camisa, sin corbata porque ya dejé el colegio. Hay que cambiar el fútbol chileno”, remató.