En agosto de 2024, Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional en un emotivo video. Entonces, el portero había terminado contrato con el Real Betis y tras una evaluación de su futuro, decidió colgar los guantes.

Unos meses más tarde, Colo Colo tocó su puerta y trató de seducirlo para volver a las canchas, pero todo terminó en nada. Así, el golero ratificó su retiro. Ahora, sigue ligado al deporte y tiene ocasionales apariciones en ESPN.

Este lunes, Claudio Bravo reveló que “hubo acercamiento para ir a U. Católica. Y una de las conversaciones era poder estar atrás de todos estos chicos, lo mismo en Colo Colo. Fueron diálogos, nada más“.

El excapitán de la Roja reveló que la situación le atraía. “Si uno tiene la primera conversación, es porque hay interés. Lo mismo pasó en Colo Colo, en el Betis. Dentro de las conversaciones es ayudar a la gente joven y estar atrás de ellos”.

“Hubo acercamientos para ir a U. Católica”, reveló Claudio Bravo | Photoport

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Claudio Bravo pudo fichar por U. Católica: prefirió el retiro

Claudio Bravo explicó que “el crecimiento del futbolista viene de la mano de la gente grande. Cuando tienes gente grande y te apoya en ciertas situaciones, el crecimiento es más acelerado“.

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Así y todo, la opción no se dio de Claudio Bravo en U. Católica. En redes sociales, varios hinchas cruzados bromearon con que “por favor, sal del retiro” ante la noticia.