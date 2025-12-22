El mercado de fichajes de invierno en Europa empieza a moverse. Los clubes necesitan reforzarse para la segunda parte de la temporada y muchos futbolistas se juegan la chance de jugar el Mundial del 2026.

Uno de ellos es Fábio Silva, centrodelantero de Portugal que a sus 23 años pelea por una chance de integrar la lista final del elenco que comanda Cristiano Ronaldo.

El futbolista arribó a mitad de año a Borussia Dortmund procedente de Las Palmas, luego de haber realizado un 2024-25 espléndido. Sin embargo, en Alemania no ha logrado reeditar grandes actuaciones y apenas ha sido titular una vez en Bundesliga.

Por lo mismo es que espera salir a préstamo y Manuel Pellegrini es quien le tiene la puerta abierta en el Betis, entendiendo que puede ser un refuerzo importante para el ataque.

Fábio Silva quiere marchar del Dortmund al Betis de Pellegrini

Fábio Silva quiere ser dirigido por Pellegrino

En Estadio Deportivo señalaron que la operación ya está en marcha. “Está dispuesto a presionar para salir este mes de enero del Borussia Dortmund ante la falta de continuidad a las órdenes de Niko Kovac con el Mundial a las puertas”, señalan.

A pesar de tener varios interesados, “la preferencia del delantero es regresar a España tras brillar en Las Palmas, ante el interés despertado en el Betis”.

“El portugués es el elegido por Manu Fajardo (director deportivo) en el caso de que se den las circunstancias para reforzar la delantera en la ventana venidera“, agregan.

Finalmente dicen que “ya se iniciaron los contactos e incluso se llegaron a adelantar, pero las altas peticiones del Dortmund (préstamo remunerado con obligación de compra, opción de adquisición superior a los 30 millones o un traspaso por esas cifras), han ralentizado los movimientos mientras que Fábio Silva se mantiene firme”.

