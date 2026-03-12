El futuro de Real Betis en la Europa League corre serio riesgo, porque el equipo español perdió un partido que tenía muy a favor en la ida de los octavos de final ante Panathinaikos en Grecia.

El equipo del entrenador chileno Manuel Pellegrini perdió por 1-0 ante el cuadro verde en calidad de visitante, por lo que tendrá que intentar dar vuelta la serie el próximo jueves 19 de marzo en Sevilla.

El cuadro andaluz dominó las acciones, tuvo un 69% de la posesión del balón durante el partido, sin embargo, los helenos pegaron en el final y se quedan con la primera chance de meterse en los cuartos de final.

Betis no aprovecha le ventaja numérica en Grecia

Real Betis jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador más en la cancha del estadio Olímpico de Atenas, debido a la expulsión del marroquí Anass Zaroury por doble cartulina amarilla, situación que no se notó en el terreno de juego.

Real Betis cayó en Grecia. Foto: Real Betis

Cuando el equipo del Ingeniero Pellegrini se conformaba con el empate, llegó lo peor, puesto que Diego Llorente cometió penal en los 87′ y también vio la roja por dos amonestaciones. La pena máxima la transformó en gol el volante argentino Vicente Taborda.

Real Betis intentará dar vuelta la serie el próximo jueves 19 de marzo, cuando a partir de las 17:00 horas de Chile se mida con Panathinaikos en el estadio La Cartuja de Sevilla.