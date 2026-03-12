Es tendencia:
Europa League

Nottingham Forest vs Midtjylland: El motivo de la ausencia de Darío Osorio en partido clave de Europa League

El seleccionado nacional no fue parte de la convocatoria por acumulación de tarjetas. Por lo que sí estará para la revancha.

Por Felipe Pavez Farías

Osorio se pierde la ida por acumulación de tarjetas
© InstagramOsorio se pierde la ida por acumulación de tarjetas

La Europa League entró zona de definiciones. Este jueves comenzó la disputa de los octavos de final y el Midtjylland de Darío Osorio busca bajar a uno de los rivales más fuertes como Nottingham Forest. 

El partido de ida se disputa en el Estadio City Ground para más de 30 mil fanáticos. Sin embargo, el seleccionado nacional activó todas las alarmas por su ausencia en el primer partido de la serie.

La alerta se concretó cuando el elenco danés publicó la lista de convocados y el formado en Universidad de Chile no aparecía ni en las tiras cómicas. En redes sociales tampoco apareció en el elenco que viajó hasta Inglaterra. 

Incluso algunos más extremistas especularon con una posible lesión. Lo que hasta lo dejaba fuera de los próximos amistoso de la selección chilena

¿Qué pasó con Darío Osorio?

Sin embargo, desde Dinamarca entregaron tranquilidad sobre el presente de Darío Osorio. Según el medio Campo, el chileno debe cumplir con una fecha de sanción por acumulación de tarjetas. 

El FCM deberá prescindir de una de las grandes estrellas del club”, alertó sobre la ausencia de Darío Osorio en el encuentro de este jueves. 

Por lo que su retorno a las canchas sería este domingo 15 de marzo cuando el Midtjylland reciba al Nordsjaelland por la Superliga danesa. Luego tendrá su gran partido en la revancha ante el Forest el 19/3 por un cupo en cuartos de final de Europa League. 

Darío Osorio tendrá su gran chance en la revancha de la serie ante el Forest por la Europa League

En resumen:

  • Darío Osorio se ausentó del partido de ida entre Midtjylland y Nottingham Forest por sanción.
  • El mediocampista chileno debe cumplir una fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas.
  • El retorno de Osorio está programado para el domingo 15 de marzo ante el Nordsjaelland.
