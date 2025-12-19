Mientras la mente de todos los chilenos está en la celebración de Navidad, Manuel Pellegrini se enfoca en los desafíos del Real Betis en la Copa del Rey, donde viene de ganarle al Real Murcia, y en La Liga.

Este jueves, el cuadro verdiblanco superó por 2-0 a Murcia para avanzar a octavos de final de la Copa del Rey. Ahora, pasa rápido la página para enfrentar a Getafe este domingo en La Liga, donde Betis está 6°, en zona de clasificación a Conference League, en la tabla de posiciones.

Después del partido, el DT respondió muchas preguntas sobre el triunfo hasta que conversó con Keno Trotamundos, quien le hizo un pedido especial: que se vistiera de Viejo Pascuero -o Papá Noel, como le dicen a España- y le hiciera regalos al Betis y al fútbol chileno.

“Al Betis le regalaría los tres puntos contra el Getafe en casa y con eso tendríamos un gran regalo de Navidad“, dijo primero. “En cuanto a Chile, siempre desearle lo mejor en todo sentido y que se pueda reordenar la actividad“, sumó también.

La palabra de Manuel Pellegrini en España

Sobre el triunfo en la Copa del Rey, Manuel Pellegrini mencionó que “contento, porque ganamos después de una semana que jugamos la Europa League el jueves pasado en Zagreb, la Liga el lunes en Vallecas y ahora la Copa en Murcia, venimos con muchísimos partidos y el equipo sigue competitivo“.

“Ahora tenemos que pensar en este último partido antes del parón de Navidad con el Getafe, jugamos en casa, que estamos ahí intentando también posicionarnos en lugares para Europa la próxima temporada”, agregó sobre el partido de este fin de semana en La Liga.

