La fecha 16 de La Liga de España se cierra este lunes con un chileno de protagonista, El Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, que enfrentará en Vallecas al Rayo Vallecano con el objetivo de volver a sumar de a tres.

Luego de la dura caída ante Barcelona por 5-3 en la fecha anterior, el conjunto verdiblanco necesita volver a escalar en la clasificación. Pese a esto, llega con un buen presente tras su más reciente triunfo en Europa League, donde superó al Dinamo Zagreb por 3-1.

¿Dónde ver al Rayo Vallecano vs. Real Betis por LaLiga?

El enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Real Betis por la fecha 16 de la Liga de España se juega este lunes 15 de diciembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio de Vallecas, Madrid.

El duelo entre Rayistas y Verdiblancos será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports 2 (612/1612) y DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Pellegrini no tiene refuerzos en mente

Por otro lado, al DT le consultaron por la necesidad de refuerzos, especialmente un delantero. Pellegrini esquivó la pregunta.

“Por ahora no estoy involucrado en ese tema. Primero debemos sacar los partidos adelante y conseguir los tres puntos en Vallecas“, expuso.

El chileno sentenció que “hay un plantel que no lo ha hecho nada mal. Hay que respaldarlo, porque está respondiendo. Ya veremos en el futuro. Por ahora estoy muy contento con el plantel“.