Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de España

Rayo Vallecano vs. Real Betis: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO a Manuel Pellegrini en la Liga de España

Los verdiblancos buscan una victoria para cerrar de buena manera la fecha 16 de LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Este lunes se cierra la fecha 16 de la Liga de España.
© Getty ImagesEste lunes se cierra la fecha 16 de la Liga de España.

La fecha 16 de La Liga de España se cierra este lunes con un chileno de protagonista, El Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, que enfrentará en Vallecas al Rayo Vallecano con el objetivo de volver a sumar de a tres.

Luego de la dura caída ante Barcelona por 5-3 en la fecha anterior, el conjunto verdiblanco necesita volver a escalar en la clasificación. Pese a esto, llega con un buen presente tras su más reciente triunfo en Europa League, donde superó al Dinamo Zagreb por 3-1.

¿Dónde ver al Rayo Vallecano vs. Real Betis por LaLiga?

El enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Real Betis por la fecha 16 de la Liga de España se juega este lunes 15 de diciembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio de Vallecas, Madrid.

El duelo entre Rayistas y Verdiblancos será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports 2 (612/1612) y DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

PSG vs. Flamengo: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Intercontinental

ver también

PSG vs. Flamengo: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Intercontinental

Pellegrini no tiene refuerzos en mente

Por otro lado, al DT le consultaron por la necesidad de refuerzos, especialmente un delantero. Pellegrini esquivó la pregunta.

Por ahora no estoy involucrado en ese tema. Primero debemos sacar los partidos adelante y conseguir los tres puntos en Vallecas“, expuso.

Publicidad

El chileno sentenció que “hay un plantel que no lo ha hecho nada mal. Hay que respaldarlo, porque está respondiendo. Ya veremos en el futuro. Por ahora estoy muy contento con el plantel“.

Lee también
Manuel Pellegrini chocho con Real Betis: "Este equipo siempre es..."
Internacional

Manuel Pellegrini chocho con Real Betis: "Este equipo siempre es..."

Dinamo Zagreb vs. Real Betis: Hora y canal para ver la Europa League
Internacional

Dinamo Zagreb vs. Real Betis: Hora y canal para ver la Europa League

Importante pero amargo triunfo del Betis y Pellegrini ante Ultrecht
Internacional

Importante pero amargo triunfo del Betis y Pellegrini ante Ultrecht

"Asesinato y tortura": esposa de Darío Osorio barre con Kast
Noticias

"Asesinato y tortura": esposa de Darío Osorio barre con Kast

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo