Intercontinental

PSG vs. Flamengo: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Intercontinental

El Mengao jugará el partido decisivo de la competencia y quizás el más importante de su historia.

Por Franccesca Arnechino

© Getty.El Mengao jugará el partido decisivo de la competencia.

El Flamengo, donde milita el chileno Erick Pulgar, se enfrentó al Pyramids en las semifinales de la Copa Intercontinental de la FIFA y se impuso con un 2-0, por lo tanto avanzó al duelo final que será contra el PSG, esta semana.+

El conjunto brasileño tendrá el que será quizás el partido más importante de su historia, buscando demostrar superioridad para vencer la hegemonía de los parisinos, que llevan 13 años de imbatibilidad en el torneo FIFA.

PSG vs. Flamengo: Horario y dónde ver EN VIVO

El enfrentamiento entre Flamengo y PSG se juega este miércoles 17 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan de Qatar.

El duelo entre la “parisinos” y el “mengao” irá en vivo y por TV en Chile a través de la señal exclusiva de DirecTV, DSports en la siguiente señal.

  • DSports de DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo en vivo y de forma ONLINE a través de diferentes plataformas de streaming, estas son DGO, Amazon Prime Video y FIFA+.

Los números de Erick Pulgar en 2025

El mediocampista chileno volvió a ser parte del once inicial y disputó todo el partido bajo la conducción de Filipe Luís, en un compromiso que el Flamengo supo resolver gracias a su eficacia en el balón detenido.

Sumando su participación en competiciones nacionales e internacionales, Erick Pulgar acumuló 3.031 minutos defendiendo la camiseta de Flamengo a lo largo de 39 partidos. En ese periodo aportó una anotación y fue amonestado en 14 oportunidades.

Durante la temporada 2025, el mediocampista chileno celebró múltiples conquistas con el club: se consagró campeón del Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, el Brasileirao, la Copa Libertadores, la Copa Interamericana y la FIFA Challenger Cup.

