Manuel Pellegrini y el Real Betis sonríen y se lamentan con el triunfo por 2-1 contra Ultrecht de los Países Bajos, por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League 2025-26. El duelo se disputó en el estadio La Cartuja de Sevilla, en la previa del derbi contra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Y Betis sufrió de entrada una insólita lesión doble: cuando apenas se jugaba dos minutos, Isco y Sofyan Ambarat no se comunicaron y ambos fueron a intentar despejar un balón, dándose de lleno y dejando con cara de desconcertado a Pellegrini. El primero debió ser reemplazado en los 9′ y el segundo a los 14′.

Antes del descanso el Betis pudo ponerse en ventaja con el cabezazo de Cucho Hernández tras el centro desde la derecha del regalón, Antony (41′).

ver también Pellegrini se lamenta: Choque entre jugadores de Betis provoca grave lesión

Segundo tiempo: golazo del Betis y de Ultrecht

Ya en el segundo tiempo, en los 49′, Abde Ezzalzouli puso el 2-0 parcial con un golazo desde centímetros de la frontera del área. A los 54′ el Ultrecht descontó con un otro golazo, esta vez desde mitad de cancha de Miguel Rodríguez, para cerrar el definitivo 2-1 para el Betis.

Triunfo del Real Betis en Europa League, pero sufre lesión simultánea de dos jugadores y un golazo de aquellos.

Con la victoria, Real Betis y Manuel Pellegrini ocupan el quinto puesto de la tabla con 11 puntos, a sólo una unidad de los líderes (Olympique Lyon, Midtjylland y Aston Villa), los tres con 12 unidades. Los ocho primeros clasifican a octavos de final.

Publicidad

Publicidad

Por la última fecha de la liga de Europa League, el Betis visitará al Dinamo Zagreb, el 11 de diciembre. Este domingo 30 de noviembre, el equipo de Pellegrini visita al Sevilla en el derbi local.

ver también Confirman reunión entre la selección chilena y Manuel Pellegrini: polémica respuesta del ingeniero a La Roja

El Betis lamentará, seguramente, las ausencias de Isco y Ambarat por lesión, más la baja obligada de Antony, expulsado en el duelo anterior contra Girona.

Compacto Real Betis vs. Ultrecht

Publicidad