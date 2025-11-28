Es tendencia:
“Un señor del fútbol”: DT de Alexis Sánchez olvida la rivalidad y le grita al mundo su amor por Pellegrini

El entrenador del Sevilla palpita el partidazo ante el clásico rival. Ahí, desmenuzó la enorme figura del Ingeniero en España.

Por Nelson Martinez

Se viene un partidazo "chileno" en España.
© Getty.Se viene un partidazo "chileno" en España.

Este domingo 30 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile, los ojos de nuestro país y España estarán puestos en popular derby. Es que el Sevilla recibirá al todopoderoso Real Betis, de Manuel Pellegrini.

Y en el elenco que hará de local también hay sangre chilena, ya que Alexis Sánchez y Gabriel Suazo son parte del plantel. Es más, el DT también es sudamericano y de gran recorrido en el mundo: Matías Almeyda.

El “Pelado” tomó la palabra en conferencia de prensa y al ser consultado por el recién renovado entrenador rival, no se guardó nada. Fiel a su estilo, reconoció los pergaminos del codiciado estratega chileno.

La enorme figura de Pellegrini para su clásico rival

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, fue consultado sobre el hecho de enfrentar a Manuel Pellegrini en el derby de este fin de semana. El DT de Alexis y Gabriel Suazo dejó en claro que el chileno es una eminencia en Europa.

“Con respecto al señor, porque es un señor del fútbol, no tengo el agrado de conocerlo personalmente. Nunca lo he enfrentado. Tiene todo mi respeto como ser humano, tengo gente conocida que ha trabajado con él”, aseguró.

Publicidad

Siguiendo con su impresión del Ingeniero, el entrenador argentino afirmó que “muchos jugadores que pasaron bajo su mando y no tienen palabras malas ni nada extraño”.

“Simplemente hablan de un gran entrenador y una gran persona. Lo respeto desde ese lugar”, cerró, calentando el partido entre Sevilla y Betis de este próxmo domingo.

