Real Betis anunció la renovación del contrato de Manuel Pellegrini y de esta manera, por ahora se apaga el sueño de verlo en la selección chilena. Uno que bien conoce al DT, es Claudio Bravo.

Luego del fallido ciclo de Ricardo Gareca y la eliminación hacia la Copa del Mundo de 2026, todos los ojos apuntaron al ingeniero. Si bien la ilusión crecía en base a guiños, lo concreto es que nunca estuvo ni cerca de ponerse el buzo de La Roja.

El comentario de Claudio Bravo

Cuando algunos todavía tenían la ilusión que Manuel Pellegrini tomara la selección chilena al finalizar su contrato con Real Betis en 2026, desde España pisotearon esa esperanza al anunciar que el ingeniero extendió su vínculo hasta 2027.

Si bien en los hinchas de La Roja hubo una decepción generalizada y más incertidumbre por el futuro de Chile, los Verdiblancos festejaron la continuidad del ciclo de Pelle. El ex entrenador de Real Madrid arribó al club en 2020 y desde entonces, se ha ganado el cariño de la afición.

A las muestras de cariño con Pellegrini en las redes sociales del Betis, se sumó ni más ni menos que Claudio Bravo. El bicampeón de América fue pieza fundamental del paso del ingeniero por el Benito Villamarín entre 2020 y 2024, ganando juntos la Copa del Rey en 2022.

Lejos de apenarse por su no llegada a La Roja, Bravo escribió en la publicación que anunciaba la renovación un corto, pero honesto mensaje. “El mejor”, señaló el histórico capitán de Chile. Su aparición generó locura entre los seguidores de los Verdiblancos, quienes recuerdan con aprecio al formado en Colo Colo.

Bien dicen que las cosas siempre son como deben ser. Manuel Pellegrini se queda en Real Betis y la selección chilena seguirá en la búsqueda de un entrenador que guíe a La Roja al Mundial de 2030. Por mientras y hasta nuevo aviso, Nicolás Córdova seguirá al mando de forma interina.