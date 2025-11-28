Se acabó la ilusión y finalmente Manuel Pellegrini no llegará a la selección chilena tras renovar con Real Betis. Mientras en La Roja se lamentan, el presidente de su club celebra su nuevo vínculo.

El ingeniero terminaba su contrato con los Verdiblancos a mediados del 2026, lo que le abría la puerta para iniciar el proceso con Chile de cara a la Copa del Mundo de 2030. Sin embargo, más allá de las especulaciones, el DT no tuvo negociaciones con La Roja y decidió seguir en España.

La alegría del presidente del Real Betis

Los hinchas de La Roja otra vez quedan con ganas de tener al mejor entrenador nacional de la historia con el buzo de la selección. En Betis, están felices por el vínculo que unirá a Manuel Pellegrini con el equipo andaluz hasta el 2027. Así lo reveló Ángel Haro, presidente de los Verdiblancos.

“(La renovación) de forma muy positiva, como no puede ser de otra forma, porque tenemos ya un tiempo estando con Manuel. Una estabilidad deportiva que hasta ahora era inédita en el Betis, por tanto estamos satisfechos con su trabajo”, indicó el mandamás del Betis.

“Dijimos en más de una ocasión cuando nos preguntaban, que cuando se diera la circunstancia o el momento apropiado pues se daría la renovación. Se ha dado y lo hemos materializado”, complementó el directivo.

Manuel Pellegrini arribó en 2020 al Benito Villamarín y desde entonces, ha logrado posicionar al club no solo en España, sino que también con buenas campañas a nivel europeo. Incluso, ganó la Copa del Rey en 2022 y llegó a la final de la Conference League en 2025, cayendo ante Chelsea.

“Siempre hablamos de que esto es un trabajo en equipo: entrenador, cuerpo técnico, jugadores, club, que también aporta su trabajo. De alguna manera se ha producido una unión fantástica, queremos que esa unión siga prolongada en el tiempo“, cerró Ángel Haro.

Manuel Pellegrini a los 72 años selló su continuidad en Real Betis al menos hasta 2027. De esta manera, parece difícil que pueda arribar a Juan Pinto Durán. La próxima Copa América es en 2028, en una de esas, todavía hay tiempo para el ingeniero en La Roja.

