Se acabó el misterio respecto al futuro de Manuel Pellegrini. Después de semanas de rumores y la ilusión que se mantenía en Chile sobre su posible llegada a la Roja, el Real Betis confirmó la renovación del Ingeniero, quien se mantendrá por otra temporada en España.

El entrenador terminaba su vínculo en junio próximo, lo que encendía las esperanzas de los hinchas que hace tanto tiempo lo piden en Chile.

Sin embargo, este viernes 28 de noviembre, la cuenta oficial del Betis confirmó la renovación de Pellegrini hasta 2027. Desde temprano empezaron a jugar con la información, tuiteando: “Trabajo de mantenimiento y renovación. Vuelva en unos minutos y pulse F5″.

Más tarde, publicaron un video de Manuel Pellegrini firmando el nuevo proyecto del equipo, confirmando así la noticia que los fanáticos verdiblancos esperaban hace días. “Dibujar. Diseñar. Trazar. Inventar. Renovar“, publicaron, sumando: “Pellegrini renovado hasta 2027”.

Justo un día antes de que se confirmara su renovación en el Real Betis, Manuel Pellegrini habló con la prensa y descartó haberse reunido con personeros de la ANFP para coordinar una futura llegada a la selección chilena. Sin embargo, no descartó arribar a Juan Pinto Durán en el futuro.

“Ni he conversado (con la ANFP) ni ha venido ninguna delegación de la selección chilena para acá (…) Estoy muy contento y comprometido con el Betis acá, y también he dicho que me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena en un Mundial o Copa América“.