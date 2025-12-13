Matías Palavecino se ha transformado en el gran protagonista del inicio del mercado de fichajes 2026 en el fútbol chileno. El campeón con Coquimbo Unido tuvo una tremenda temporada y su nombre comienza a sonar con fuerza en varios clubes, incluido uno en el extranjero.

En las últimas horas parecía que el mediocampista tenía todo listo para firmar con Universidad Católica. Sin embargo, Colo Colo se metió por los palos y complicó un acuerdo que estaba cerrado. Eso sí, no es el único que quiere dar el golpe.

Durante la mañana de este viernes se conoció que el Querétaro de México, donde se fue el técnico Esteban González, también estaría interesado en el jugador. Una situación que ha generado una ola de rumores y por la que decidieron salir a aclarar todo.

Matías Palavecino, más cerca de Católica que de Colo Colo o Querétaro

El futuro de Matías Palavecino es todo un misterio al tener varios interesados en sus servicios. Universidad Católica lo tenía todo para asegurar al mediocampista, pero Colo Colo apareció a arruinarle los planes. O al menos eso se rumoreó en las últimas horas.

Matías Palavecino negocia con Católica, Colo Colo… ¿Y Querétaro? Foto: Photosport.

Ante las dudas que ha generado, el periodista Christopher Brandt aclaró en las pantallas de ESPN qué será de la carrera del campeón. “No es prioridad hoy un volante creativo, tiene jugadores en esa zona“, remarcó sobre el supuesto interés del Cacique.

Publicidad

Publicidad

“Está enfocado netamente en la parte defensiva, con centrales, lateral derecho y hasta un arquero. Después, viendo cómo se dé el mercado con jugadores saliendo y el análisis de Ortiz podría llegar“, complementó.

En esa misma línea, el reportero remarcó que Colo Colo no está interesado por ahora en Matías Palavecino. “La información que tenemos es que no está buscando un volante creativo“.

ver también Intensidad total: así comienza el ciclo de Esteban González en el Querétaro de México

A sus palabras se sumó la periodista Andrea Hernández, pero por el lado del rumo de Querétaro. “Desde Coquimbo Unido me dijeron que se apuró. Con el arribo del Chino González a México tenía que evaluar y podía calzar“.

Publicidad

Publicidad

“En vista de que surge el rumor de Querétaro y el perfil que están buscando no calza con las características de Palavecino (…) Esto puede ser una forma de presionar a Católica para que se apure. Hoy la prioridad en esa carrera es Católica“, sentenció la reportera.

Matías Palavecino por ahora está negociando con Universidad Católica mientras Colo Colo y Querétaro miran atentos. El mediocampista se deja querer después de un gran año, en el que fue figura y campeón del fútbol chileno.

¿Cuáles fueron los números de Matías Palavecino en la temporada 2025?

Matías Palavecino llegó a los 38 partidos oficiales en la temporada 2025 con la camiseta de Coquimbo Unido. En ellos aportó con 7 goles y 14 asistencias en los 3.330 minutos que acumuló dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad