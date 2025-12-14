A las 18:00 horas de este domingo cierran las mesas de esta Segunda Vuelta que definirá al próximo presidente de Chile, entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Sigue el conteo de votos en vivo y prepárate para conocer los resultados de las elecciones, con las cifras oficiales del Servel.

Resultados Elecciones 2024 EN VIVO: Conteo de votos

El conteo de votos empieza una vez se cierren las mesas, pese a que el horario es a las 18:00 horas, no pueden quedar personas sin sufragar si aún están en la fila.

Sigue la transmisión en vivo a continuación y también puedes revisar las redes sociales del Servel, para revisar las cifras oficiales del proceso.

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Recuerda que es obligación ir a votar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.524, el voto es obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos en Chile, excepto en las elecciones primarias.

Si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).