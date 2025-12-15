Con la salida masiva de futbolistas que tiene Colo Colo, luego de su pésima temporada 2025, ya comienzan a trabajar en la dirigencia de Blanco y Negro para buscar nuevos refuerzos en un mercado de fichajes que comienza a abrirse.

Una de las prioridades que tiene la tienda alba en materia de incorporaciones es la del lateral derecho, la cual toma más importancia tras los despidos de Óscar Opazo y Mauricio Isla. Actualmente sólo tiene en el plantel a un Jeyson Rojas que vuelve de préstamo.

Ante aquel panorama, el medio partidario DaleAlbo adelantó que en la carpeta de Colo Colo existen tres nombres que son prioridad para esa posición con miras al 2026. De ellos, dos militan en el fútbol chileno y el otro juega en el extranjero.

El trío de candidatos en Colo Colo para reemplazar a Isla

El primero de los nombres era el que, hasta este fin de semana, era la primera preferencia de Blanco y Negro, como es Matías Fernández Cordero, actual jugador del Independiente del Valle ecuatoriano, quien termina contrato este 31 de diciembre y puede negociar como agente libre.

Sin embargo, en las últimas horas quien tomó la delantera para ser refuerzo de Colo Colo es Francisco Salinas. “Coquimbo Unido ya compró al futbolista de 26 años que pertenecía a San Felipe, por lo que desde la dirigencia ‘pirata’ son quienes estarían negociando directamente con Blanco y Negro”, dice DaleAlbo.

El tercero de los nombres, que hasta hace unos días se decía que era “un tapado“, ya se sabe que es Jorge Espejo, quien dejó Audax Italiano y actualmente es agente libre para buscar equipo rumbo al 2026. Tres opciones. Sólo uno llegará.

Los números de los tres candidatos para refuerzo

FRANCISCO SALINAS

3.343 minutos

39 juegos

8 goles

4 asistencias

8 tarjetas amarillas

JORGE ESPEJO

3.478 minutos

40 encuentros

3 goles

2 asistencias

9 tarjetas amarillas

1 expulsión

MATÍAS FERNÁNDEZ CORDERO

3.534 minutos

42 cotejos

4 pases gol

8 amonestaciones

Así terminaron los albos en Liga de Primera

