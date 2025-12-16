Audax Italiano cumplió una de las metas de este año y logró la clasificación a una de las copas internacionales, y pensando en ese objetivo, los itálicos tienen a distintas figuras para renovar la próxima temporada.

El cuadro de La Florida tendría importantes salidas de cara al 2026, donde aseguran que Leonardo Valencia, Eduardo Vargas y Jorge Espejo podrían salir de la escuadra, revelando que en vista de la salida del lateral, el club tendría a tres figuras en su radar.

Los tres laterales que están en la mira de Audax

Según revela Tano Noticias, el club sigue evaluando alternativas para enfrentar Copa Sudamericana, “especialmente ante la posible salida de Jorge Espejo”, donde son tres nombres que podrían llegar al cuadro itálico.

Miguel Gómez, jugador mexicano de 23 años que milita actualmente en Chivas de la Liga MX, “el internacional con las selecciones menores de México, es una opción real para reforzar esa zona de cara a la temporada 2026″.

Miguel Gómez juega actualmente en Chivas. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Por otra parte, Cristopher Barrera, defensa de 27 años que actualmente milita en Cobresal, también estaría en el radar de Audax para la próxima temporada. Los Mineros también competirá en Copa Sudamericana el 2026.

Cristopher Barrera suena para llegar a Audax/Photosport

El tercer jugador en la mira del cuadro itálico es Bruno Gutiérrez, de 23 años, actual jugador de Colo Colo, quien también está entre los nombres que maneja el equipo, donde enfrentarán una importante restructuración para la próxima temporada.

Gutiérrez suena en el radar de Audax/Photosport

“Por ahora no hay definiciones, pero los tres futbolistas están sobre la mesa y forman parte del abanico de opciones que Audax evalúa pensando en el 2026”, señala Tano Noticias.