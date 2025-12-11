Uno de los equipos que fue animador de la Liga de Primera en 2025 fue Audax Italiano, de hecho, en la primera rueda era uno de los candidatos para ganar el título.

Los verdes en la segunda ronda se desinflaron, de hecho despidieron a su entrenador Juan José Ribera para dar paso al argentino Gustavo Lema, pero igual les alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana.

El equipo de colonia tendrá presencia internacional en 2026, es por ello que su director deportivo, Christian Bassedas, se mueve rápido en el mercado de fichajes.

ver también Polémica gigante: la imagen que muestra que el título de Huachipato en la Copa Chile pudo ser viciado

Audax Italiano tiene listo a dos figuras del fútbol chileno

Audax Italiano quiere reforzarse para 2026 y está muy cerca de cerrar a dos jugadores que estuvieron en la final de la Copa Chile de este miércoles.

El primero de ellos es el volante de Huachipato Jimmy Martínez, quien termina contrato con el cuadro acerero. El ex Universidad de Chile jugó un total de 41 partidos en la temporada, marcando tres goles y entregando seis asistencias.

Jimmy Martínez se acerca a Audax. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Publicidad

Publicidad

El otro jugador que se acerca a La Florida, según el periodista Rodrigo Arellano, es el delantero venezolano Luis Guerra, de buena campaña con Deportes Limache. El puntero termina su vínculo con los tomateros, donde jugó un total de 36 partidos, con grandes números tras hacer seis goles y dar 16 asistencias.

El mercado de fichajes del fútbol chileno se mueve y Audax Italiano es uno de los grandes protagonistas.