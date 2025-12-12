En un verdadero emblema del equipo se ha transformado Pablo Aránguiz tras sus últimas actuaciones en Unión Española. El hábil mediapunta le dio vida al club mientras aún peleaba por no descender y sufrió una terrible lesión.

Tras la rotura de menisco en su rodilla derecha, el jugador tiene mínimo para tres meses de para. Pese a eso, su buen nivel lo hizo despertar el interés de portentes equipos de la Liga de Primera.

U de Chile, Audax y Palestino son los elencos donde sonó el capitán hispano, siendo la opción de los tanos la más cercana. Sin embargo, en la reciente jornada hubo humo blanco desde Santa Laura.

El equipo donde jugará Pablo Aránguiz en 2026

Pablo Aránguiz finalmente no partirá a otro club chileno y se quedará en Unión Española para la misión retorno a Primera. Así lo informó el medio partidario Zona Unión.

Aránguiz en uno de sus tantos goles en Santa Laura /Photosport

“Seguirá (Aránguiz) en la institución para comandar el proyecto 2026. Él ya había confirmado que poseía una cláusula de renovación automática que dependía del club, ya operado, está haciendo el proceso en las instalaciones del Estadio Santa Laura”, reveló la citada fuente.

Por eso, mientras mantiene contrato vigente con los hispanos, la única opción real de que pudiera partir sería una realmente potente en lo económico y desde fuera del país.

“Si bien no cierra la puerta a una aventura en el extranjero, el propio jugador transmitió que es muy difícil y que su prioridad es Unión“, cerró el medio, con ojos en Santa Laura.