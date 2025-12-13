Unión Española vive días de incertidumbre. Si bien es cierto que los “hispanos” descendieron a Primera B tras terminar últimos en la temporada 2025, la decisión podría demorar mucho más tiempo tras la movida de Iquique y Unión de buscar evitar el descenso al constatar que las bases del torneo chocan con el Reglamento de la ANFP vigente desde el 12 de junio de 2024.

Sin embargo, el elenco hispano no puede darse el lujo de esperar y desde ya está analizando nombres para el 2026. Uno de ellos es el de un viejo amor del club de Independencia: el mediocampista argentino, Emiliano Vecchio.

Vecchio viviría su tercer periodo en Plaza Chacabuco

Y si bien Vecchio desde un principio se mostró dispuesto a volver, en Unión Española el silencio se mantuvo como constante, hasta que el periodista deportivo y experto en el mercado de fichajes, Rodrigo Arellano, escribió en su cuenta de X que Unión Española y Emiliano Vecchio efectivamente estarían en conversaciones para un nuevo retorno a Independencia.

El comunicador escribió en redes: “⚽️🇨🇱 LA GRAN APUESTA HISPANA💼” para posteriormente señalar: “Emiliano Vecchio (37|🇦🇷) efectivamente ha sido contactado por #UEspañola para liderar la operación retorno en el #Ascenso 2026. Ha sido una conversación franca y directa. No quieren repetir situaciones del pasado. Conversando🗣️”.

De cerrarse este regreso, Emiliano Vecchio volverá a vestir de Rojo tras sus pasos en 2012 y 2014. Este último periodo no tuvo un buen final y terminó con el trasandino abandonando Santa Laura en medio de duras polémicas por el no pago de un arriendo en Santiago.

Luego de la salida de Vecchio de Unión, el ex Colo Colo, Racing y Rosario Central defendió la camiseta de Defensores de Belgrano de la Primera Nacional, 2° de Argentina, hasta octubre para, posteriormente, jugar brevemente en el plantel del Club de Regatas San Nicolás del amateurismo trasandino.