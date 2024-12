El escándalo del fin de semana. A través de redes sociales se conoció una denuncia en contra de Emiliano Vecchio, ex volante de Unión Española, por tener una millonaria deuda de $43 millones de pesos por el no pago del arriendo de su departamento.

Desde el cuadro hispano le confirmaron a RedGol este hecho, donde el jugador argentino es quien legalmente debe asumir la deuda y no la institución, quien producto de este incidente no le renovará su contrato para la temporada 2025.

Pues bien, Emiliano Vecchio sacó la voz en Argentina, donde está de vacaciones, y fue en una entrevista con la cadena TyC Sports donde se defendió de tales acusaciones, donde apunta a Unión como la única responsable de esta controversia.

La acusación de Vecchio a Unión tras denuncia

Lo primero que dijo el ex Colo Colo sobre este hecho fue que “cuando llegué, el club tenía que pagar el alquiler, pero lo terminé pagando yo el viernes“, para luego sostener que “Unión Española es un desastre“.

No fue lo único. Vecchio afirma que “yo la pasé re mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron… Me prometieron auto para moverme, no me lo dieron; pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo“.

“No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre. No me pagaron el alquiler. Encima, no tengo cuenta. Una locura fue todo”, sentenció el volante, quien confirmó que no volverá a Chile y que quiere jugar en Argentina el 2025.

Emiliano Vecchio se descargó contra Unión Española tras acusación por deuda (Photosport)

¿Cuáles fueron los números en el 2024?

En su polémica vuelta a Independencia, Emiliano Vecchio estuvo muy lejos de lo que fue su primera etapa en cuanto a rendimiento. Disputó 1.557 minutos en cancha durante 23 encuentros, donde anotó seis goles y seis asistencias.