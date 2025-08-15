Unión Española y Deportes Iquique protagonizaron en el Estadio Santa Laura un verdadero partidazo que abría, además, la fecha 20 de la Liga de Primera. Una “final del mundo”, para muchos.

Ambos clubes están complicados en la tabla de posiciones, donde el triunfo para cualquiera de ellos sería un tanque de oxígeno importante para pelear las próximas diez jornadas.

Sin embargo, en el resultado, termina en empate entre ambos clubes, pero en el trámite tuvo varias polémicas que, sin duda, serán debate en la semana por el momento arbitral.

Unión e Iquique igualan en polémico partido por la Liga de Primera

Ya en el trámite en la apertura de la fecha 20 de la Liga de Primera, Unión Española comenzaría con el partido cuesta arriba. A los 10′, errores en el fondo hispano, pero un grosero fallo de Gonzalo Castellani lo aprovecha Iquique.

César Fuentes se la roba al ex Colo Colo que se la entrega en bandeja de plata a Edson Puch que saca un sombrerito para vencer a Martín Parra. Golazo por donde se mire.

Sin embargo, los hispanos respondieron al golpe pero con muchas imprecisiones en el campo de juego. Aún así, se las arreglaron para generar sobre el final del primer tiempo su oportunidad para igualar el partido desde el punto penal.

Tras una mano en el área, el árbitro cobra la pena máxima que termina transformando en gol Ignacio Jeraldino, que le da un respiro a Unión Española en el partido.

Sin embargo, durante el segundo tiempo el cuadro de Miguel Ramírez sigue siendo víctima de las imprecisiones y del bajo nivel, pero también fue marcado por la polémica.

Al 76′, una inexistente falta de Bianneider Tamayo sobre Álvaro Ramos, lo termina cobrando Felipe González como penal para los iquiqueños. Luego, sería Enzo Hoyos quien tomaría la ventaja para la visita en medio de la polémica que generó la decisión.

Ý luego, en el 83′ llegaría otra falta sobre el área de los Dragones Celestes que sería penal para Unión Española mediante el VAR. Cristian Insaurralde remata con fuerza para el empate hispano.

Pero en el 92‘, llegaría otro cobro polémico. Una falta clara en el área de Iquique no fue cobrada por Felipe González y que todo el Estadio Santa Laura reclamó, pero siguió el juego.

Tabla de posiciones tras Unión Española 2-2 Deportes Iquique

Tras el resultado en Santa Laura, así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, especialmente en la zona baja.

