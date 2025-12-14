Unión Española no quiere perder el tiempo y espera que su paso por la Primera B sea lo más corto posible, por lo mismo ya tienen a su primer refuerzo en el mercado de fichajes.

Este es un histórico que, una vez que se concretó el descenso de los hispanos, llamó de inmediato para ponerse la “10” y lucha por devolver al cuadro de Independencia donde se merece.

Se trata de Emiliano Vecchio, quien, según el medio Independencia Hispana, acordó su regreso al estadio Santa Laura en la operación retorno: “Estará de regreso en Santa Laura para vestir la camiseta del Rojo una vez más”.

“El futbolista argentino será el primer refuerzo de Unión para luchar el ascenso. Solo restan detalles para su oficialización”, detallan.

Emiliano Vecchio vuelve para luchar en Unión Española. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Otro que se suma a Unión Española: Bastián San Juan

No es el único jugador que quiere estar en esta lucha por regresar rápido a la Primera División de parte de Unión Española, porque Bastián San Juan también se suma al cuadro hispano.

Así lo detalló el periodista Rodrigo Arellano en sus redes sociales, donde informa de las movidas del mercado de fichajes, con un hombre de experiencia que jugará en el estadio Santa Laura.

“Bastián San Juan será jugador de Unión Española. El defensa tiene un ascenso con Cobreloa y viene de jugar en Rangers. Uno con oficio es el primer elegido. Esperando la firma, pero hay acuerdo”, detallan.

