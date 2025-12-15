La elección de José Antonio Kast como nuevo Presidente de Chile trae muchas interrogantes, como saber quién será el nuevo ministro del Deporte. Pues bien, ya salió a la luz el nombre del elegido.

Kast superó por amplia mayoría a Jeannette Jara y de esta manera, sucederá a Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda y dirigirá los destinos políticos del país durante los siguientes cuatro años. El abogado asumirá su cargo el 11 de marzo del 2026.

El ministro de Deporte de Kast

Como suele suceder después de una elección, mucha especulación se ha generado alrededor de quiénes integrarán su gabinete. Sobre el Ministerio del Deporte, surgieron diversos candidatos a ocupar ese importante rol dentro del gobierno.

Fue el propioArturo Vidal quien había sugerido que Claudio Bravo reemplazara a Jaime Pizarro en aquella cartera. Vale recordar que Evelyn Matthei había asegurado que el bicampeón de América sería su ministro si ganaba y esta candidata le había dado su apoyo público a Kast.

Pues bien, más allá de las interpretaciones, ya salió a la luz el nombre que sería el encargado de apoyar al deporte en nuestro país y este no sería Claudio Bravo. La verdad tampoco es un personaje del mundo del fútbol, pero que sí sabe bien lo que es la política y la actividad física.

De acuerdo a AS Chile, Erika Olivera sería la elegida para ser la nueva ministra del Deporte. La mujer de 49 años fue una exitosa atleta que estuvo presente en cinco Juegos Olímpicos: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Luego de su retiro de las pistas, Olivera inició su carrera política en 2018 como diputada. Estuvo en dos periodos en el Congreso y perdió la última reelección, quedando libre para ejercer algún cargo público en 2026, justo cuando inicia el gobierno de José Antonio Kast. Es de su mismo sector político.

Erika Olivera es reconocida por su carrera como deportista. Imagen: Photosport

“Es la candidata más lógica por su exitosa carrera deportiva y por su destacado rol en el parlamento. Ella levantó temas de todos los deportes en el congreso, donde antes solo se hablaba de fútbol”, indicó una fuente al medio antes citado. De esta manera, Erika Olivera llegaría en tiempo récord desde el Congreso a La Moneda.

