El mundo del deporte salió al paso tras el triunfo de José Antonio Kast, quien será el próximo Presidente de la República. Y ante las manifestaciones de apoyo como de Benjamín Kuscevic, en la vereda de Darío Osorio mostraron su rechazo al nuevo mandatario.

Es que el triunfante candidato del Partido Republicano saca ronchas, ya sea en apoyo o desaprobación, y desde Dinamarca mostraron su desaprobación total al triunfo en las urnas. Ahí, una potente voz femenina se hizo notar.

Se trata de Catalina Díaz, quien desde 2023 está casada con Darío Osorio, y que ocupó sus redes sociales para manifestarse. Replicando una publicación contra Kast, la mujer del ex U de Chile le gritó a todos su opinión tajante sobre el próximo Presidente.

Los fuertes dichos de la familia de Darío Osorio

Catalina Díaz, esposa de Darío Osorio, replicó un lapidario mensaje contra el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales. La mujer del hombre del Midtjylland mostró su apoyo a la Izquierda chilena.

“Preferir votar por una persona que avala el asesinato y la tortura, que menosprecia los derechos de las mujeres y los animales, amparándote en la promesa de una “mejor economía”…”, fue parte del mensaje.

Publicidad

Publicidad

Si bien fue un posteo replicado en su cuenta de Instagram, la mujer de Darío Osorio dejó en clara su opinión sobre Kast. La publicación rápidamente dio la vuelta en redes sociales, tal como los deportistas que apoyaron al próximo mandatario.

ver también “Están en la mira”: Revelan quién es la principal competencia de Darío Osorio para llegar al Bayern Múnich

En lo futbolístico, Osorio pasa por uno de los mejores momentos de su carrera y suena fuerte en grandes de Alemania. Por ahora sigue firme en el Midtjylland e ilusiona a la selección chilena rumbo al Mundial 2030.

La publicación de la polémica:

Publicidad