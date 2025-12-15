Este domingo se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile con dos candidatos en la papeleta: Jeannette Jara y José Antonio Kast, que finalmente dejó como resultado a este último como presidente electo para el próximo periodo que comenzará el 11 de marzo del 2026.

A raíz de este actual escenario político, son varias las preguntas que surgen sobre el próximo mandatario, entre ellas la más recurrente del ámbito deportivo, de qué equipo es hincha y cuál de todos los clubes es su favorito.

¿De qué equipo es Kast?

El presidente electo ha manifestado en más de una oportunidad su identificación con Universidad Católica. Aunque su rol político suele acaparar la atención, Kast nunca ha ocultado su vínculo con el fútbol y, en particular, con el cuadro cruzado.

De hecho, en 2021, cuando aún era candidato, relató que su cercanía con la UC nació en su juventud, influida por un familiar cercano y marcada por los años más exitosos del club: “Mi cuñado me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el ‘Chuleta’ Prieto”, así fue como Kast confesó su fanatismo por la franja.

De esta forma sería el tercer periodo que mantiene a la Universidad Católica como el quipo favorito en La Moneda, recordemos que el actual presidente, Gabriel Boric, es reconocido hincha de la UC y el Sebastián Piñera también demostró fanatismo por los precordilleranos.