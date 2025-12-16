Tras las salidas de importantes figuras como el director técnico Esteban González, Sebastián Galani y Matías Palavecino, Coquimbo Unido comienza a mover sus piezas con fuerza de cara a la temporada 2026 y anuncia su primera ‘alta’.

El elenco aurinegro oficializó, a través de sus redes sociales, la llegada de su primer refuerzo para la campaña 2026, temporada en la que, además del torneo nacional, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga, representará a Chile en la Copa Libertadores.

Se trata del defensor chileno-uruguayo, Matías Fracchia, zaguero de amplio recorrido que arriba al puerto para transformarse en una de las apuestas defensivas del vigente campeón del fútbol chileno.

¿Reemplazo para Cabrera? Fracchia llega a reforzar la defensa campeona

En medio de los rumores que hablan de la posible salida de Bruno Cabrera del elenco nortino, los aurinegros confirmaron mediante una publicación en sus redes sociales la llegada del defensor y sus grandes virtudes físicas y futbolísticas: “Con 30 años, 1,88 metros de potencia defensiva y amplio recorrido por clubes en suelo nacional e internacional, Fracchia reforzará nuestra defensa tras haber sido recientemente parte del plantel campeón de Coritiba en la Serie B del fútbol brasileño 2025”.

Adicionalmente, la cuenta de Instagram del cuadro nortinodestacó parte del currículum de Fracchia, señalando que integró el once ideal del Torneo Clausura uruguayo y de la Primera Fase de la CONMEBOL Sudamericana con Danubio en 2024, además de consagrarse campeón con Comunicaciones en el Torneo Apertura 2023 de la Primera División de Guatemala.

Fracchia cuenta con triple nacionalidad, al ser chileno, uruguayo y estadounidense, por tanto, no ocupará cupo de extranjero en el elenco “Pirata”.

De esta manera, los aurinegros suman una pieza clave en defensa y comienzan a poner darle forma a su proyecto 2026, temporada en la que deberán disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores y defender el título conseguido este año, ahora bajo la conducción de Hernán Caputto.

Fracchia se coronó campeón de la Serie B de Brasil con Coritiba este 2025. (Foto: Instagram mati_fracchia)

