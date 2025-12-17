Coquimbo Unido confirmó el inicio de su mercado de fichajes con la incorporación del zaguero central Matías Fracchia. Aunque en rigor lo había hecho cuando encontró al reemplazante del DT que condujo a los aurinegros al título histórico en la Liga de Primera.

Fue Hernán Caputto el entrenador elegido por la directiva del Barbón para suplir la baja de Esteban González, quien emigró a los Gallos Blancos de Querétaro en México tras la consagración aurinegra. Mientras en la plana mayor de los Piratas trabajan con intensidad en renovar los vínculos, hay dos retornos confirmados.

Un par de jugadores que ya mostró su valía en el puerto, pero no estuvo en el año soñado de Coquimbo Unido. Caputto confirmó que el argentino Dylan Glaby es uno de los que pega la vuelta al Francisco Sánchez Rumoroso. Y el otro, un lateral derecho que ya tuvo experiencia en la selección chilena.

“Vuelven. Conozco a Dylan Glaby, también a Dylan Escobar. Considero que ambos son jugadores muy importantes y por algo tuvieron posibilidades de salir, más allá de que uno fue al extranjero y el otro, al medio nacional”, reconoció Caputto en una entrevista que le concedió a Cooperativa Deportes.

Hernán Caputto dirigió a Deportes Copiapó durante casi un año y medio. (Marco Vázquez/Photosport).

El otrora DT de la selección chilena Sub 17 mundialista tiene razón: Glaby estuvo cedido en Central Córdoba de Santiago del Estero durante el primer semestre. Y en el segundo, emigró a préstamo a Barracas Central, ambos equipos de la primera división de Argentina. Mientras que Escobar estuvo sin mucho éxito en la Universidad Católica.

Dylan Escobar regresará a Coquimbo Unido. (Pepe Alvujar/Photosport).

Mercado de fichajes: Caputto ratifica a Glaby y Escobar en el Coquimbo Unido 2026

Estos ‘nuevos’ jugadores que tendrá Coquimbo Unido hacen más fácil la búsqueda en el mercado de fichajes. El nombre de Dylan Escobar cae como anillo al dedo. Sobre todo con la negociación avanzada que tiene Francisco Salinas para incorporarse a Colo Colo.

Y en el caso de Glaby, se dio a conocer como un centrocampista incansable en su primer ciclo como aurinegro. Una variante más para la zona media del equipo, probablemente la línea más fuerte que tuvo durante la gloriosa campaña de la Liga de Primera 2025.

Dylan Glaby ya tuvo un paso por Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Los dos ya conocen la región, el equipo y tal. Van a tener una adaptación más fácil porque ya conocen. Sin dudas que los considero y estoy contento de tenerlos en el plantel”, sentenció Hernán Caputto, quien ya traza líneas para afrontar la exigente campaña venidera.

Así terminó Coquimbo Unido en la tabla de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido ganó por mucha diferencia el título de campeón en la Liga de Primera 2025.

