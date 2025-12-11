Coquimbo Unido tendrá un trabajo incesante en el mercado de fichajes, pues parece que el último campeón de la máxima categoría del fútbol chileno. De hecho, Matías Palavecino tiene sus días contados en el puerto pirata y ya fue visto en su próximo club.

El “10” del aurinegro campeón quedó grabado en las imágenes de ESPN a bordo del automóvil de José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP, en plenas instalaciones del hermoso complejo que Universidad Católica tiene en la avenida Las Flores.

Otro que se despidió fue Cecilio Waterman, el goleador panameño quien ya dejó claro que no continuará en la institución. Y cómo olvidar al cerebro de este equipo: Esteban González, quien ya firmó su aterrizaje en el Querétaro de México. Y será reemplazado por un ex DT de Universidad de Chile que tuvo un destacado 2025 en la Primera B.

Esteban González guió a Coquimbo Unido a una campaña histórica y emigró al fútbol mexicano. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Mientras se definen algunas cuestiones, como la renovación del Mono Sánchez y la continuidad de Cristián Zavala, cuyo pase pertenece a Colo Colo, en el Barbón también toman decisiones. Algunas condicionadas por clubes argentinos, como el caso de Barracas Central.

En ese contexto aparece una especie de primer refuerzo para Coquimbo Unido: Dylan Glaby, un centrocampista que en Chile se dio a conocer como un jugador incansable. Y que estuvo los seis primeros meses de 2025 cedido en Central Córdoba. Y en la segunda parte, pasó al cuadro propiedad de Claudio Chiqui Tapia, el cuestionado presidente de la AFA.

Dylan Glaby en acción ante Flamengo con Central Córdoba en la Copa Libertadores. (Joaquín Camiletti/Getty Images).

Mercado de fichajes: Coquimbo Unido recupera a Dylan Glaby

Dylan Glaby fue una inversión que hizo Coquimbo Unido en el mercado de fichajes. Por eso firmó un contrato con los Piratas hasta diciembre de 2027. Y por eso, figura en la carpeta del cuadro aurinegro para componer el plantel del año entrante, que al parecer quedará literalmente desmantelado.

Los trabajos bajo la batuta de Hernán Caputto están pactados para comenzar el 26 de diciembre. Y Glaby es uno de los que deberá presentarse para apuntalar una zona muy destacada en el monarca de la máxima categoría del fútbol chileno: el mediocampo.

Dylan Glaby jugó 71 partidos en su primer paso por Coquimbo Unido. Anotó tres goles y regaló tres asistencias. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Allí brillaron Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Salvador Cordero y el juvenil Matías Zepeda, quien rindió en un alto nivel cuando fue requerido. Fueron sin duda el motor de un equipo que superó prácticamente a todos sus rivales en base a una intensidad difícil de igualar y a una efectividad asombrosa en balones ofensivos aéreos. Habrá que ver cuáles otras incorporaciones tendrá Caputto para afrontar la exigente campaña 2026. El tiempo dirá…