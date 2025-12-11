Es tendencia:
Fútbol chileno

Con el DT llorando: Coquimbo se despide de Esteban González con emotivo video

Coquimbo Unido despidió oficialmente a Esteban González, quien partirá al fútbol mexicano tras ser campeón chileno.

Por Javiera García L.

El Pirata se despidió de Esteban González
© Coquimbo UnidoEl Pirata se despidió de Esteban González

Ya es un hecho. Coquimbo Unido enfrentará la temporada 2026, en donde regresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin Esteban González. La búsqueda de DT ya comenzó.

Días después de que el técnico chileno fuera confirmado en su nuevo club, el Querétaro de México, llegó la despedida oficial por parte del Pirata.

Este jueves, las cuentas de Coquimbo Unido compartieron un emotivo video para despedir a quien tantas alegrías les dio este año. “¡Muchas gracias, “profe chino” querido!“, dijeron en la publicación.

El campeón récord del fútbol chileno da un salto internacional directo desde el puerto pirata hacia México“, agregaron. En el video, sale Esteban González entre lágrimas en sus últimos momentos en el club.

¿Quién será el próximo DT de Coquimbo Unido?

En las últimas horas, un reporte dio a conocer que Hernán Caputto tomó la delantera para asumir la banca de Coquimbo Unido para el próximo año. El técnico viene de dirigir a Deportes Copiapó en la B.

Esteban González no será el único que necesitará reemplazante este año. Matías Palavecino se convertirá en nuevo refuerzo de U. Católica, mientras que Cecilio Waterman ya se despidió para seguir su carrera al extranjero.

Por otra parte, todavía no se sabe si se concretará la renovación de Diego Sánchez o si Cristián Zavala se mantendrá en el puerto o volverá a Colo Colo. Además, terminan contrato Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Juan Cornejo, Alejandro Camargo y más.

