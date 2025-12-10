Coquimbo Unido sufre una nueva baja de cara a la temporada 2026. En menos de una semana el cuadro pirata sufrió la partida de Esteban González al Querétaro, luego vino Matías Palavecino que está a detalles de firmar en la UC y ahora se sumó Cecilio Waterman.

El querido delantero panameño confirmó en sus redes sociales que no llegó a acuerdo con la dirigencia aurinegra y finaliza su vínculo con el cuadro pirata.

ver también Esteban González anticipa éxodo importante en el campeón Coquimbo Unido: “Quisiéramos seguir haciendo historia, pero…”

“Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto. Logramos ser CAMPEONES bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club”, indicó el delantero en su Instagram.

“Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida… Porque una vez PIRATA, siempre PIRATA. Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar, COQUIMBO querido”, complemento el goleador.

Mensaje que superó los 8 mil me gusta y recibió de inmediato el cariño de los ahora ex compañeros como Bruno Cabrera, Cristián Zavala y Nicolás Johansen entre otros.

¿Dónde jugará Cecilio Waterman en 2026?

El tema es que la salida de Cecilio Waterman alertó especialmente en su país Panamá. Esto debido a que en el 2026 debe disputar el Mundial y estarán en el grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana. Por lo que es fundamental que el delantero sume minutos antes del importante torneo de selecciones.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién fue la figura de Coquimbo Unido en el 2025? ¿Quién fue la figura de Coquimbo Unido en el 2025? Ya votaron 0 personas

Así las cosas el medio El Siglo de Panamá deslizó una posible opción para el goleador que en 2025 anotó 12 goles y fue pieza fundamental en el campeonato de Coquimbo. Esto tiene relación con una posible llegada al Querétaro de México y que justamente presentó a Esteban González como su nuevo DT.

El “Chino” ya dirigió a Cecilio y por lo mismo sería uno de sus primeros fichajes. “Esto le abriría la puerta nuevamente a ‘Watergol’ en ese mercado”, recalcaron. Incluso indican que ya tuvo un paso anterior por el fútbol mexicano en el Venados FC en 2016. Por lo que su conocimiento de la liga también sería clave en su llegada.

Publicidad