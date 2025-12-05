Se acabó la incertidumbre. En la ciudad estadounidense Washington se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica, que contará con la presencia de algunas figuras del fútbol chileno.

Entre las 48 selecciones que competirán en la cita planetaria, uno de “nuestros representantes” estará en la selección de Panamá, con el delantero Cecilio Waterman, figura del último campeón Coquimbo Unido.

El atacante jugará por primera vez en su carrera un evento de este tipo, y la zona que enfrentará el cuadro “canalero” no será nada sencilla, pero nos dará la oportunidad de poder verlo en cancha ante los mejores futbolistas del planeta.

Duelo de goleadores en el Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo determinó que Panamá, representante de la Concacaf, forme parte del Grupo L, donde debutará ante los africanos de Ghana, pero posteriormente deberá medirse contra dos conjuntos europeos.

El cabeza de serie de la zona donde cayó el conjunto centroamericano en el Mundial 2026 es la selección de Inglaterra, instancia que nos permitirá presenciar un choque de goleadores entre Cecilio Waterman y Harry Kane, figura del Bayern Múnich alemán.

Además de ghaneses e ingleses, Panamá cerrará su participación en la fase de grupos ante Croacia, que tendrá como atractivo el último torneo que juegue su máxima figura Luka Modric. Así las cosas, deberán ir en busca de ser uno de los mejores terceros para pasar a 16° de Final.

¿Cuántos goles han hecho durante 2025?

Si tomamos en cuenta el año calendario, Cecilio Waterman registró, entre Liga de Primera donde fueron campeones y Copa Chile, 13 goles y una asistencia en 32 encuentros, un promedio de una anotación cada 161 minutos.

En la vereda del frente tenemos a Harry Kane, quien ya mató la “maldición” de no ganar títulos en su carrera con el conjunto bávaro, y que en la primera parte de la temporada 2025-26 lleva 28 goles y cuatro asistencias en 26 juegos, o sea, un gol cada 75 minutos.

