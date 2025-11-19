La selección chilena no estará en el Mundial del 2026, pero al menos un viejo conocido sí llegó y de seguro tendrá a los fanáticos del fútbol nacional muy atentos a su participación.

Se trata de Cecilio Waterman, delantero de Panamá, que en la última fecha consiguió lo inesperado: que se cayera Surinam en la última fecha ante Guatemala, lo que sumado a la goleada de los canaleros por 3-0 conta El Salvador le dio los pasajes a la cita de Norteamérica.

La felicidad de Waterman en Panamá

El delantero de Coquimbo fue titular en su seleccionado, aunque en esta ocasión no tuvo la posibilidad de marcar. Los goles fueron de César Blackman, Erick Davis y José Luis Rodríguez.

Waterman jugará el Mundial con Panamá

La celebración en Panamá fue hasta altas horas de la madrugada, pues no están acostumbrados a conseguir un logro como el obtenido en las eliminatorias de Concacaf.

De hecho será la segunda participación de los panameños en un Mundial. Anteriormente jugaron en Rusia 2018, evento en la que cayeron ante Bélgica, Inglaterra y Túnez.

Publicidad

Publicidad

ver también Chile no está solo: el gigante africano que se queda afuera del Mundial 2026 en dramática definición

En aquel seleccionado, Panamá también tenía a dos jugadores que militaban en el fútbol chileno: el delantero Gabriel Torres de Huachipato y el volante Armando Cooper, de U de Chile.

Cecilio Waterman ahora debe retornar a Chile para enfocarse en lo que será el clásico de Coquimbo ante La Serena, en la que pueden igualar el récord de partidos ganados en el torneo chileno.

Publicidad